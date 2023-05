Українські пілоти вже чекають початку навчань на F-16 – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пілоти Збройних сил України з нетерпінням чекають початку навчання на американських винищувачах F-16.

Про це Резніков написав у Twitter.

Очільник оборонного відомства опублікував і відео, в якому він писав листа Санті, просивши у нього винищувачі.

Looks like Santa Claus does exists.

A new jet coalition was born today! Thank you for the decision my colleagues @SecDef @BWallaceMP @DefensieMin @DedonderLudivin@troelslundp

Ukrainian pilots are looking forward to starting their training on F-16 fighter jets. They will now be… https://t.co/AtNosK5oUY

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 20, 2023