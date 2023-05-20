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Українські пілоти вже чекають початку навчань на F-16 – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пілоти Збройних сил України з нетерпінням чекають початку навчання на американських винищувачах F-16.

Про це Резніков написав у Twitter.

Очільник оборонного відомства опублікував і відео, в якому він писав листа Санті, просивши у нього винищувачі.

– Здається, Санта Клаус існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція! Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну, – наголосив Олексій Резніков.

Міністр оборони зауважив, що винищувачі F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час прийшов.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, Олексій Резніков
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