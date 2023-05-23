Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Верховний суд обере нового голову замість Князєва – дата

Суд
Фото: Pixabay

У п’ятницю, 26 травня, відбудеться пленум із обрання нового голови Верховного суду та його заступника.

– Проєкт порядку денного пленуму Верховного суду передбачає розгляд питань щодо обрання голови Верховного суду та заступника голови ВС, – йдеться у повідомленні.

Засідання транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Верховного суду.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні $2,7 млн хабаря.

Напередодні детективи НАБУ провели нові обшуки у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, під час яких додатково вилучили велику суму готівки – майже $500 тис. Наразі встановлюється джерело походження коштів, прихованих учасниками злочину.

Читайте також
Ексголову Верховного суду Князєва заарештували з можливістю внесення застави
Всеволод Князєв

Верховний суд, Всеволод Князєв, Корупція, Хабарництво
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нові обшуки у справі Князєва: НАБУ вилучило ще майже $500 тис.
Справа Князєва
ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного суду Князєва
Всеволод Князєв
ВАКС відмовив адвокатам Князєва, які оскаржували його затримання
Всеволод Князєв
Верховний суд достроково припинив повноваження свого голови Князєва
Всеволод Князєв
Хабар у $2,7 млн і детектив під прикриттям: що відомо про справу проти голови Верховного суду
Всеволод Князєв - справа про хабар
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Верховний суд обере нового голову замість Князєва – дата
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (22.05.2023)
Верховний суд обере нового голову замість Князєва – дата
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (22.05.2023)
Верховний суд обере нового голову замість Князєва – дата
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
Верховний суд обере нового голову замість Князєва – дата
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь