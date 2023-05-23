Верховний суд обере нового голову замість Князєва – дата

У п’ятницю, 26 травня, відбудеться пленум із обрання нового голови Верховного суду та його заступника.

– Проєкт порядку денного пленуму Верховного суду передбачає розгляд питань щодо обрання голови Верховного суду та заступника голови ВС, – йдеться у повідомленні.

Засідання транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Верховного суду.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні $2,7 млн хабаря.

Напередодні детективи НАБУ провели нові обшуки у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, під час яких додатково вилучили велику суму готівки – майже $500 тис. Наразі встановлюється джерело походження коштів, прихованих учасниками злочину.

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