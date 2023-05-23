Зашморг на російській шиї: як рішення та позиція лідерів G7 дотискатиме Росію

На саміті Великої сімки G7 у японському місті Хіросіма американський президент Джо Байден зробив заяву, якою фактично схвалив надання винищувачів F-16 Україні. Це стало показником того, що більше ніхто не хоче зберегти обличчя Путіну.

Факти Тижня розповідають, як цивілізований світ остаточно затягує зашморг навколо російської шиї.

На порядку денному саміту – російсько-українська війна, санкції проти російської економіки, а також питання безпеки на всій земній кулі.

У підсумку Велика сімка зробила жорстку заяву без жодних умов: Ми закликаємо Росію припинити агресію, що триває, і негайно, повністю й беззастережно, вивести свої війська та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

Зрозуміло, що Захід змінив свій підхід і, очевидно, дотискатиме Росію. На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, це етап стратегічної ізоляції Росії.

Щодо надання винищувачів F-16 Україні, то авіаційну коаліцію вже створено, а наші пілоти проходитимуть навчання. Це означає, що незабаром Україна отримає остаточну перевагу в небі. Такі кроки не роблять, якщо є плани домовлятися з РФ.

– Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу, – заявив президент Володимир Зеленський на полях саміту G7.

Очільник держави також висловив упевненість, що Україна отримає літаки.

Окрім військової допомоги Україні, світ завдає Росії чергового санкційного удару. Санкції посилюють навіть на треті країни, які сприяють військово-промисловому комплексу РФ.

Також у Хіросімі вирішують ще більше скоротити споживання російських енергоносіїв – це зменшить залежність від Росії в атомній сфері.

За словами Павла Клімкіна, таке рішення є дуже чутливим для країн, адже Захід все ще залежить від Росії у збагаченні та виробництві пального.

Санкції стосовно атомної галузі – класичний приклад удару під дих, вважає міністр.

Зауважимо, що головним джерелом фінансування війни проти України є саме продаж російських енергоносіїв.

Та є ще один пункт, який приносить РФ по кілька мільярдів валютного виторгу, це алмази. Але й тут Росії “закрутили гайки”. Тепер кристали, добуті в Росії, не допускаються на міжнародний ринок.

Усі ці кроки свідчать про плани не часткової, а повної економічної та політичної ізоляції Кремля.

А ще російському диктатору світить суд у Гаазі. Путін скасовує всі свої заплановані раніше візити, наприклад, до Туреччини (у квітні). Скасував візит до Південної Африки, та навряд чи поїде на саміт G20 цього року.

Це свідчить про те, що у нього є буквально кілька столиць, куди він може поїхати: або Дамаск, або Пхеньян – столиця Північної Кореї, вважає дипломат Костянтин Єлісєєв.

Навіть президент Франції Еммануель Макрон, який раніше хотів зберегти обличчя Путіну, тепер суворіший у своїх висловлюваннях. На його думку, Росія перетворилася на васала Китаю та втратила доступ до Балтійського моря.

Путін опиняється у великій політичній ізоляції найсильніших країн світу. Він може розмовляти лише з Китаєм – і то з позиції слабшого, вважає Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Та й із Китаєм не усе так просто. Експерти Фактів Тижня припускають, що голова КНР Сі Цзіньпін має великі плани щодо експансії РФ.

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