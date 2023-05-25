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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Авіаційна коаліція та формула миру: Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 25 травня зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час зустрічі обговорили кілька першочергових питань, які стосуються подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Про це глава держави повідомив на офіційному Telegram-каналі.

– Важливі першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими, – уточнив президент тематику переговорів.

До речі, у Швеції на озброєнні щонайменше 100 винищувачів четвертого покоління Gripen, які виробляє компанія Saab.

В Повітряних силах ЗСУ раніше говорили, що Швеція може забезпечити Україні лише одну ескадрилью, близько 14 літаків, а на інші доведеться чекати 10 років.

В середині березня стало відомо, що Швеція передасть Україні 10 танків Leopard, а Норвегія – дві системи ППО NASAMS.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Російська агресія, Швеція
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