Авіаційна коаліція та формула миру: Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції

Президент Володимир Зеленський 25 травня зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час зустрічі обговорили кілька першочергових питань, які стосуються подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Про це глава держави повідомив на офіційному Telegram-каналі.

– Важливі першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими, – уточнив президент тематику переговорів.

До речі, у Швеції на озброєнні щонайменше 100 винищувачів четвертого покоління Gripen, які виробляє компанія Saab.

В Повітряних силах ЗСУ раніше говорили, що Швеція може забезпечити Україні лише одну ескадрилью, близько 14 літаків, а на інші доведеться чекати 10 років.

В середині березня стало відомо, що Швеція передасть Україні 10 танків Leopard, а Норвегія – дві системи ППО NASAMS.

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