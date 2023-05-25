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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Заступником голови СБУ призначено Сергія Наумюка – указ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Наумюка заступником голови СБУ.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Сергій Наумюк очолював підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а у лютому 2023 року брав участь у конкурсі на посаду голови НАБУ. Також Сергій Наумюк має досвід роботи в СБУ.

Водночас указом №297/2023 Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади очільника Управління СБУ в Хмельницькій області.

Новина оновлюється…

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, СБУ
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