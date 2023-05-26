Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Задовольнить потреби двох ешелонів оборони: що відомо про ЗРК NASAMS
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Росія атакує Україну ракетами Х-101: що відомо про снаряд, характеристики та дальність дії
Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови

Сакартвело
Фото: Unsplash

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про використання в Україні історичної назви Грузії Сакартвело.

У пояснювальній записці зазначається, що Тбілісі вже 15 років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським.

Грузини просять використовувати історичну назву їхньої країни – Сакартвело.

— Назву Грузія використовують у світі близько 20 країн, зокрема й Україна. Більшість із цих країн, це країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу. Грузією цю державу іменують у Росії, Грузія – це імперська назва, а той же переклад Georgia – результат перекладу з російської, – йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори постанови пояснили, що в офіційних документах від назви Грузія відмовилися вже низка країн, зокрема Південна Корея, Литва, Ізраїль та Японія.

Відносини України з Грузією глибокі й багатогранні, проте одним із кроків додаткового зближення з боку України може бути, офіційне використання історичної назви Грузії – Сакартвело, – додали ініціатори постанови.

Крім того у проєкті постанови пропонується грузинський народ (грузинів) називати картвелами.

Читайте також
У Сеймі Литви обговорюють перейменування Росії на Московію
кремль

Джерело: Верховна Рада
Верховна Рада, Грузія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Китайський посланець Лі Хуей пропонував Європі залишити за РФ окуповані території – WSJ
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
У Мінфіні назвали суму, яку потребує Україна цього року на відновлення
міністр Сергій Марченко
Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Винищувачі F-16
Росія бʼє по Україні обмеженим боєкомплектом раз на 2-3 дні, аби виснажити ППО – експерт
запуск ракет з моря
Україна запевнила США, що не битиме американською зброєю по території РФ
Володимир Зеленський і Джо Байден
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь