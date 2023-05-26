Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про використання в Україні історичної назви Грузії Сакартвело.

У пояснювальній записці зазначається, що Тбілісі вже 15 років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським.

Грузини просять використовувати історичну назву їхньої країни – Сакартвело.

— Назву Грузія використовують у світі близько 20 країн, зокрема й Україна. Більшість із цих країн, це країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу. Грузією цю державу іменують у Росії, Грузія – це імперська назва, а той же переклад Georgia – результат перекладу з російської, – йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори постанови пояснили, що в офіційних документах від назви Грузія відмовилися вже низка країн, зокрема Південна Корея, Литва, Ізраїль та Японія.

– Відносини України з Грузією глибокі й багатогранні, проте одним із кроків додаткового зближення з боку України може бути, офіційне використання історичної назви Грузії – Сакартвело, – додали ініціатори постанови.

Крім того у проєкті постанови пропонується грузинський народ (грузинів) називати картвелами.

Джерело : Верховна Рада

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