Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про використання в Україні історичної назви Грузії Сакартвело.
У пояснювальній записці зазначається, що Тбілісі вже 15 років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським.
Грузини просять використовувати історичну назву їхньої країни – Сакартвело.
— Назву Грузія використовують у світі близько 20 країн, зокрема й Україна. Більшість із цих країн, це країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу. Грузією цю державу іменують у Росії, Грузія – це імперська назва, а той же переклад Georgia – результат перекладу з російської, – йдеться у пояснювальній записці.
Ініціатори постанови пояснили, що в офіційних документах від назви Грузія відмовилися вже низка країн, зокрема Південна Корея, Литва, Ізраїль та Японія.
– Відносини України з Грузією глибокі й багатогранні, проте одним із кроків додаткового зближення з боку України може бути, офіційне використання історичної назви Грузії – Сакартвело, – додали ініціатори постанови.
Крім того у проєкті постанови пропонується грузинський народ (грузинів) називати картвелами.
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