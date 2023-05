Зерно та формула миру: Зеленський провів перші в історії переговори з лідером Кабо-Верде

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Кабо-Верде Жозе Марією Невешем. Це перша подібна телефонна розмова в історії дипломатичних відносин між двома країнами.

Про її деталі український лідер розповів у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, переговори з президентом Кабо-Верде є частиною “системної роботи з Глобальним Півднем”.

Під час розмови Зеленський розповів Невешу про українську формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає виведення війська РФ з України, повернення полонених і депортованих та притягнення агресора до відповідальності. Президент запропонував Кабо-Верде приєднатися до її реалізації.

Ще однією темою переговорів була глобальна продовольча безпека, зокрема українська гуманітарна ініціатива Grain From Ukraine (Зерно з України).

We continue our systemic work with #GlobalSouth. I had the first phone call in the history of diplomatic relations with President of Cape Verde José Maria Neves @PresidenciaCV. I thanked him for his leadership position in the SIDS group in support of Ukraine’s sovereignty and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2023