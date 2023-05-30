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Політика
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зерно та формула миру: Зеленський провів перші в історії переговори з лідером Кабо-Верде

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Кабо-Верде Жозе Марією Невешем. Це перша подібна телефонна розмова в історії дипломатичних відносин між двома країнами.

Про її деталі український лідер розповів у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, переговори з президентом Кабо-Верде є частиною “системної роботи з Глобальним Півднем”.

– Дякую за лідерську позицію в групі малих острівних держав на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, – зазначив він.

Під час розмови Зеленський розповів Невешу про українську формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає виведення війська РФ з України, повернення полонених і депортованих та притягнення агресора до відповідальності. Президент запропонував Кабо-Верде приєднатися до її реалізації.

Ще однією темою переговорів була глобальна продовольча безпека, зокрема українська гуманітарна ініціатива Grain From Ukraine (Зерно з України).

Словосполучення Глобальний Південь позначає країни в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні.

Республіка Кабо-Верде розташована на 18 островах в Атлантичному океані, за більш ніж 600 км від західного узбережжя Африки.

Нещодавно в Японії відбувся саміт Великої сімки (G7), в якому також брали участь лідери найвпливовіших держав Глобального Півдня – Індії, Бразилії та Індонезії. Вони обговорювали українську формулу миру.

Африка, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зерно
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