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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кадиров має мститися саме Путіну. Данілов нагадав, що це росіяни вбивали чеченців

Олексій Данілов

Лідеру Чечні Рамзану Кадирову варто мститися Росії та особисто диктатору Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні, оскільки саме росіяни вбивали та нищили чеченців.

Так секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заклики Кадирова мститися Україні після атаки дронів на Москву.

– Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями. Це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув – час згадати! – написав він у своєму Twitter.

Напередодні Кадиров після удару безпілотників по Москві пообіцяв “помсту у повному розумінні слова”, звинувативши в атаці Україну.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

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Фото: РНБО

Війна в Україні, Володимир Путін, Дрони, Москва, Олексій Данілов, Рамзан Кадиров, Росія, Чечня
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