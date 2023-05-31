Кадиров має мститися саме Путіну. Данілов нагадав, що це росіяни вбивали чеченців

Лідеру Чечні Рамзану Кадирову варто мститися Росії та особисто диктатору Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні, оскільки саме росіяни вбивали та нищили чеченців.

Так секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заклики Кадирова мститися Україні після атаки дронів на Москву.

– Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями. Це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув – час згадати! – написав він у своєму Twitter.

Кадирову варто мститися москві й особисто путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 31, 2023

Напередодні Кадиров після удару безпілотників по Москві пообіцяв “помсту у повному розумінні слова”, звинувативши в атаці Україну.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Фото: РНБО

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