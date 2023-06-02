Україна заслужила: президент Естонії пояснив, яким має бути мир

Україна заслужила на мир, за умовами якого вона зможе зберегти всі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній з лідером України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

Каріс зазначив, що Естонія підтримує Україну під час війни “не просто через політичні міркування”, а це “воля і переконання” естонців.

– Україна заслужила на мир, але в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Харків, Донецьк, Херсон, Крим – вся українська земля більше ніколи не мусить зазнати жахів війни, – наголосив президент Естонії.

Він уточнив, що не хоче жити “в світі, де треба вести діалог з дітовбивцями”, зі злочинцями, які бомбардують школи, лікарні та дитячі садки. Каріс мав на увазі представників РФ. Він додав, що місце таких осіб – за ґратами, і почати потрібно з російської верхівки.

– Злочин має дістати гідне покарання. Злочини проти людяності, геноцид, воєнні злочини, злочин агресії ніколи не мають залишитися безкарними. І ми маємо почати з самої верхівки, – заявив він.

Президент Естонії нагадав, що міжнародна спільнота підтримує створення Міжнародного спеціального трибуналу за злочин агресії РФ, оскільки правосуддя має “взяти гору”.

Алар Каріс також підтвердив, що Естонія підтримує Україну як на полі бою, так і на шляху до членства в Євросоюзі та НАТО.

– Надаючи перспективну стратегію щодо підтримання архітектури європейської безпеки, ми маємо ввести Україну до нашої демократичної родини, а також домагатися розширення ЄС і НАТО, – заявив він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру з 10 пунктів. Вона містить вимогу до РФ вивести всі свої війська, повернути полонених та депортованих українців та інші позиції.

У Білому домі вже запевнили, що працюють з Україною щодо просування та реалізації цього мирного плану.

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