Обговорили очікування України від літнього саміту НАТО: Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Британії Джеймсом Клеверлі, який прибув до Києва з робочим візитом.
Під час зустрічі вони обговорили важливі питання:
- очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі;
- просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації;
- Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.
Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.
Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет для ППО й ударні безпілотники на додаток до крилатих ракет Storm Shadow.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло