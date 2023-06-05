Обговорили очікування України від літнього саміту НАТО: Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Британії Джеймсом Клеверлі, який прибув до Києва з робочим візитом.

Під час зустрічі вони обговорили важливі питання:

очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі;

просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації;

Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет для ППО й ударні безпілотники на додаток до крилатих ракет Storm Shadow.

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