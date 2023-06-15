Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що сьогодні на зустрічі міністрів оборони країн НАТО союзники оголосять нові пакети військової допомоги для України.

Про це Столтенберг заявив перед журналістами.

За його словами, зараз ще більше членів НАТО анонсують збільшення підтримки України – тобто процес забезпечення ЗСУ постійно триває.

Столтенберг наголосив, що Україна багато чого потребує, але найголовніше – це зброя. Адже важливо, щоб усі системи, які передає НАТО, мали необхідні запчастини, боєприпаси тощо. Важливо, щоб Україна мала все необхідне впродовж усього контрнаступу.

– Я сподіваюся, що сьогодні мої колеги пообіцяють Україні щось справді вагоме. Очікую цього і від європейських союзників та від США. Наприклад, президент США недавно оголосив новий потужний пакет допомоги. Також я бачив бажання у деяких європейських союзників також оголосити про новий виток підтримки, — сказав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня, у Брюсселі стартує 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

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