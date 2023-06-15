Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що сьогодні на зустрічі міністрів оборони країн НАТО союзники оголосять нові пакети військової допомоги для України.

Про це Столтенберг заявив перед журналістами.

За його словами, зараз ще більше членів НАТО анонсують збільшення підтримки України – тобто процес забезпечення ЗСУ постійно триває.

Столтенберг наголосив, що Україна багато чого потребує, але найголовніше – це зброя. Адже важливо, щоб усі системи, які передає НАТО, мали необхідні запчастини, боєприпаси тощо. Важливо, щоб Україна мала все необхідне впродовж усього контрнаступу.

– Я сподіваюся, що сьогодні мої колеги пообіцяють Україні щось справді вагоме. Очікую цього і від європейських союзників та від США. Наприклад, президент США недавно оголосив новий потужний пакет допомоги. Також я бачив бажання у деяких європейських союзників також оголосити про новий виток підтримки, — сказав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня, у Брюсселі стартує 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Херсонська катівня: коли отримають покарання організатори знищення українців
хлопець зриває наручники
Усе попереду. Справжнього контрнаступу ЗСУ ми ще не побачили – президент Чехії
президент Чехії Петр Павел
Через великі втрати РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі штурмових рот “Z” до “Добровольчого корпусу” – ГУР
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Навчання українських пілотів уже почалося – Столтенберг
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Активно наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь