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Політика
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України

Олександр Кубраков

Віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктрури, з питань розвитку громад і територій Олександр Кубраков оголосив про ініціативу We build Ukraine – партнерство міжнародних організацій, які братимуть участь у відбудові України.

Зокрема, він запевнив, що уряд забезпечить прозорі та зрозумілі правила для всіх гравців, які зможуть слідкувати за всіма процесами через платформу DREAM. Про це Кубраков написав на своїй сторінці в Facebook.

– Ми будуємо Україну. Попри війну, щоденні атаки. Будуємо школи, садочки, лікарні, будинки, мости і дороги. Всі разом будуємо головну дорогу – до Перемоги. Сьогодні по полях Лондонської конференції говорили про спільні зусилля цивілізованого світу щодо підтримки України у інфраструктурному відновленні – We build Ukraine.

Це обʼєднання всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують долучитися до відновлення України. Це урядові та неурядові організації, фінансові інституції, інвестори, бізнес-об’єднання та окремі представники бізнесу, – написав Кубраков.

За його словами, Україна відчуває підтримку партнерів на полі бою, і що не менш важливо – у відновленні.

– Без стабільно працюючої економіки набагато складніше отримати й утримати перемогу, – відзначив голова Мінвідновлення.

Він підкреслив, що We build Ukraine – це партнерство з усіма, хто вже допомагає відбудовувати Україну або планує це зробити.

– Розуміємо, що участь у відбудові має бути забезпечена з української сторони прозорими та зрозумілими правила, та якісними інструментами підзвітності. Так, партнери зможуть бачити проєкти відновлення через систему цифрового управління відбудовою DREAM. Це означає контроль усіх етапів реалізації проєктів – від проєктування до аудиту результатів робіт. Ми будуємо свободу, – підкреслив Кубраков.

Він також розмістив на своїй сторінці відео із представниками різних міжнародних організацій, які підтверджують, що готові відбудовувати Україну відомими словами з одного з перших відеозвернень Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення: Ми всі тут.

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Фото: Олександр Кубраков

Війна в Україні, Олександр Кубраков
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Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України
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Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України
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Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України
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Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України
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