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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ВПО до кінця війни зможуть безоплатно проживати у тимчасовому житлі – законопроєкт

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Народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №9310, який дозволяє внутрішнім переселенцям безоплатно проживати у тимчасовому житлі до завершення воєнного стану.

За відповідне рішення проголосував 251 нардеп.

Зараз чинна редакція закону Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб передбачає, що місцева влада громад надає безоплатне житло внутрішнім переселенцям за умови оплати особою лише комунальних послуг протягом шести місяців з моменту взяття на облік.

Тепер переселенцям, а саме багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та людям похилого віку цей термін проживання можуть продовжити.

– Ми мусимо забезпечувати наших внутрішньопереміщених осіб хоча б на певний період житлом. Місцеві органи влади досі не могли використовувати дуже гнучкий механізм оренди житла. Звісно, грошей ніколи не вистачає, але можна брати в оренду, ставити на баланс, ремонтувати ці приміщення й надавати людям, – наголосив народний депутат Микола Задорожний.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зараз законом неможливо забезпечити всіх ВПО житлом на постійній основі, тим більше, з урахуванням зростання їхньої кількості… Водночас серед ВПО є соціально незахищені та особливо вразливі категорії населення (наприклад, особи з інвалідністю, пенсіонери, діти-сироти, багатодітні сім’ї тощо).

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Тому змінами пропонується визначити, що у період дії воєнного стану окремі категорії внутрішньо переміщених осіб мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) у тимчасовому житлі без обмеження строку.

Раніше віцепрем’єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих територій Донецької та Луганської областей.

Війна в Україні, Переселенці
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