Андрій Стріхарський: Молодь відіграватиме важливу роль у відбудові України після перемоги

Народний депутат Андрій Стріхарський виступив на молодіжному форумі Черкаської області від партії Слуга народу, де закликав молодь до активної участі у політичному житті країни.

Про це Андрій Стріхарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Участь у заході взяли понад півсотні юнаків та дівчат з міста та області, які мали змогу поспілкуватися зі старшими колегами, народними депутатами, керівниками осередків партії та обговорити можливості залучення молоді до активного політичного та громадського життя.

Андрій Стріхарський під час виступу нагадав, що IX скликання Верховної Ради представлене наймолодшим складом народних депутатів України. Середній вік депутатів дев’ятого скликання станом на момент обрання – 41 рік. Водночас середній вік народних депутатів від партії Слуга народу – 38 років. Для порівняння: у восьмому скликанні ВР цей показник був на рівні 48 років.

На думку Стріхарського, це свідчить про те, що парламентська діяльність не тільки приваблює молодь, а й потребує молодих та енергійних людей більш ніж раніше. І головне, що ця діяльність в нашій країні відкрита для молоді та надає можливість самореалізації та реалізації потрібних країні ідей та проєктів.

Своєю чергою голова Черкаської обласної організації Слуга народу та голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив, що молодь завжди цікавиться всім новим – і освітою, і питаннями безпеки, і самореалізацією у бізнесі та політиці. Але об’єктивні реалії такі, що на перше місце наразі виходять теми безпеки.

Андрій Стріхарський також наголосив, що після перемоги нам доведеться відбудовувати країну, і важлива роль молоді у цьому беззаперечна.

– Як член Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вважаю, що готувати законодавство до великої відбудови потрібно вже зараз. Ми працюємо над удосконаленням низки відповідних законопроєктів, містобудівного кодексу. Зазнає змін і дозвільна документація. Наша мета – забезпечити умови для будівництва якісного і безпечного житла, з урахуванням тієї обставини, що ми живемо поряд із країною-терористом, від агресії якої ніхто не застрахований. Ми потребуємо активної участі нашої молоді у цих процесах, – зазначив Андрій Стріхарський.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомляв, що парламент схвалив у першому читанні законопроєкт, який затвердив щорічну відпустку для військових тривалістю 30 днів та 10 днів за сімейними обставинами.

Також раніше ми писали, що народний депутат Андрій Стріхарський відвідав Черкаську області й передав військовим з Корсунь-Шевченківського автомобілі та медикаменти.

До того Стріхарський передав командуванню військової частини А4553 позашляховик KIA Sorento.

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