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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Міноборони відсторонило від посади Руслана Ригованова: названо причину

Ригованов

Міністерство оборони повідомило про відсторонення виконувача обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення Руслана Ригованова через появу контраверсійного роду інформації про нього.

Про це повідомили на сторінці Міністерство оборони України.

Руслана Ригованова призначили на посаду 28 червня, а вже сьогодні відсторонили.

Раніше український військовий Олег Симороз у соцмережі написав, що Ригованов був частим учасником антиукраїнських політичних шоу на російському Першому каналі. За словами Симороза, на новій посаді Ригованов тепер має доступ до секретної інформації.

– Ригованов як “політичний експерт” регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити обмеженим доступом, – заявив військовий.

Олег Симороз публічно звернувся до президента Володимира Зеленського та СБУ звільнити та заарештувати Ригованова.

Про те, що Руслан Ригованов виступав на російських пропагандистських телеканалах ще у 2017 році заявила народна депутатка від Самопомочі Наталія Веселова. Ригованов був її помічником на громадських засадах. Вона його звільнила.

– Коли я дізналась про те, що Руслан їздить на заробітки на ток-шоу до РФ, у нас стався конфлік. Він затягнувся надовго, я вимагала від нього скласти обов’язки помічника, а він за це публічно поливав мене брудом, – розповіла тоді Наталія Веселова.

За даними сайту Чесно, Ригованов навіть балотувався у президенти як технічний кандидат від Радикальної партії Олега Ляшка.

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Міноборони відсторонило від посади Руслана Ригованова: названо причину

Тепер Міноборони проводить внутрішню перевірку щодо оприлюднених фактів. Про результати обіцяють повідомити згодом.

Фото: скриншот

Джерело: Міноборони
Міноборони України
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