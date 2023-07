Підтримка України на шляху до ЄС та НАТО: Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії Санчесом

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який 1 липня прибув з візитом до Києва.

Глава держави назвавав цей візит “надзвичайно символічним”, оскільки він відбувається в перший день головування Іспанії в Раді ЄС.

Pedro Sánchez @sanchezcastejon, Mr. Prime Minister, thank you for your important visit and support of our people!

It is extremely symbolic that this visit takes place on the very first day of the Spanish Presidency of the EU. Our common European home cannot be imagined without… pic.twitter.com/PgiRBd3iyN

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2023