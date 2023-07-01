Підтримка України на шляху до ЄС та НАТО: Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії Санчесом

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який 1 липня прибув з візитом до Києва.

Глава держави назвавав цей візит “надзвичайно символічним”, оскільки він відбувається в перший день головування Іспанії в Раді ЄС.

– Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості, – наголосив президент.

Pedro Sánchez @sanchezcastejon, Mr. Prime Minister, thank you for your important visit and support of our people! It is extremely symbolic that this visit takes place on the very first day of the Spanish Presidency of the EU. Our common European home cannot be imagined without… pic.twitter.com/PgiRBd3iyN — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2023

Зеленський та Санчес під час зустрічі ухвалили спільну декларацію із 10 пунктів, в якій сторони підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни РФ проти України, Іспанія підтримує українську формулу миру, а також “підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до Євросоюзу, що буде одним з пріоритетів її головування в ЄС”.

– Іспанія підтверджує свою готовність працювати з Україною під час її прогресу у виконанні умов для вступу до ЄС, беручи до уваги підхід, заснований на оцінці заслуг, і з нетерпінням чекає на звіт про прогрес від Європейської комісії, який стане основою для ухвалення рішення щодо наступних кроків, – йдеться в документі.

В останньому пункті декларації Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна — НАТО як майданчика для реалізації шляху до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації.

Перед цим прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом €55 млн.

Джерело : Офіс президента

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