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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Підтримка України на шляху до ЄС та НАТО: Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії Санчесом

Зеленський і Санчес
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який 1 липня прибув з візитом до Києва.

Глава держави назвавав цей візит “надзвичайно символічним”, оскільки він  відбувається в перший день головування Іспанії в Раді ЄС.

– Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості, – наголосив президент.

Зеленський та Санчес під час зустрічі ухвалили спільну декларацію із 10 пунктів, в якій сторони підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни РФ проти України, Іспанія підтримує українську формулу миру, а також “підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до Євросоюзу, що буде одним з пріоритетів її головування в ЄС”.

– Іспанія підтверджує свою готовність працювати з Україною під час її прогресу у виконанні умов для вступу до ЄС, беручи до уваги підхід, заснований на оцінці заслуг, і з нетерпінням чекає на звіт про прогрес від Європейської комісії, який стане основою для ухвалення рішення щодо наступних кроків, – йдеться в документі.

В останньому пункті декларації Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна — НАТО як майданчика для реалізації шляху до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації.

Перед цим прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом €55 млн.

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Джерело: Офіс президента
Іспанія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Україна-ЄС, Україна-НАТО
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