Премʼєр Іспанії у Раді оголосив про новий пакет для України на €55 млн

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 1 липня під час виступу у Верховній Раді оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом €55 млн.

За його словами, з цієї суми €51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу, а решта піде на відновлення українських шкіл.

– Я хотів би сказати вам, що ми з вами і будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми будемо підтримувати Україну незалежно від того, яку ціну доведеться заплатити, – наголосив Санчес, згадавши, що з 1 липня Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Євросоюзу протягом наступних шести місяців.

Це вже третій візит прем’єра Іспанії до України від початку повномасштабної війни.

З 1 липня Іспанія прийняла головування в Раді ЄС, яке триватиме до кінця грудня

Джерело: El Mundo

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