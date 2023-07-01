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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський про переговори з РФ: Лише після виходу на кордони 1991 року

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна буде готова до переговорів після виходу на кордони 1991 року, заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у  Києві.

– Кордони 24 лютого 2022 року – це не наші кордони. Там була контактна лінія між нами та окупантами…І тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо справді на наших кордонах, на наших реальних кордонах, згідно з міжнародним правом, – наголосив він.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді сказав, що лише Україна може визначати умови і час для мирних переговорів.

– Інші країни та регіони дають свої мирні плани. Ми високо цінуємо їхню участь, але водночас ми не можемо прийняти їх повністю, – додав він.

За його словами, у війні РФ проти України є чітке розуміння, хто агресор, а хто жертва, тому до них не можна ставитися однаково, а “ігнорування правил жодним чином не має винагороджуватися”, саме тому Іспанія підтримує формулу миру Зеленського, що відповідає міжнародному праву і статуту ООН.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Іспанія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Україна-Росія
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