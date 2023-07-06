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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Після війни Україна відмовиться від військового призову – Шмигаль

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Після завершення війни в Україні мають намір відмовитися від військового призову.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, основою оборони стане професійна армія. Одночасно створять два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.

Ще один компонент Нової української армії – це розвиток військово-промислового комплексу (ВПК). Україна вже активно нарощує виробництво зброї та військової техніки. Проте будуть і нові проєкти.

За словами прем’єра, до розбудови ВПК має повноцінно долучитися і приватний бізнес. Уряд повинен створити нову систему оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.

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Денис Шмигаль, Призов, Українська армія
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