Уряд виділив понад 16 млрд грн для відновлення й трансформації України

Уряд України за останні декілька тижнів виділив регіонам 16 млрд 369 млн грн субвенції на проєкти відновлення та трансформації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це значна сума, яку спрямують на відбудову держави.

Скільки отримали регіони

Київська область – 4,5 млрд грн;

Харківська — 2,5 млрд грн;

Житомирська — 1,5 млрд грн;

Запорізька та Одеська області — по 1 млрд грн;

Сумська — 837 млн грн;

Миколаївська — 817 млн грн;

Полтавська — 797 млн грн;

Дніпропетровська — 663 млн грн;

Херсонська область — 563 млн грн.

В уряді провели нараду з керівниками ОВА, розглянули проблемні питання та з’ясували, як можна пришвидшити використання зазначених коштів на місцях.

Шмигаль розповів, що очікує вже на наступному засіданні уряду від Міністерства інфраструктури та Агентства з відновлення проєктів рішень, які дозволять пришвидшити відбудову.

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