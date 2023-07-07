Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Уряд виділив понад 16 млрд грн для відновлення й трансформації України
Уряд України за останні декілька тижнів виділив регіонам 16 млрд 369 млн грн субвенції на проєкти відновлення та трансформації.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це значна сума, яку спрямують на відбудову держави.
Скільки отримали регіони
- Київська область – 4,5 млрд грн;
- Харківська — 2,5 млрд грн;
- Житомирська — 1,5 млрд грн;
- Запорізька та Одеська області — по 1 млрд грн;
- Сумська — 837 млн грн;
- Миколаївська — 817 млн грн;
- Полтавська — 797 млн грн;
- Дніпропетровська — 663 млн грн;
- Херсонська область — 563 млн грн.
В уряді провели нараду з керівниками ОВА, розглянули проблемні питання та з’ясували, як можна пришвидшити використання зазначених коштів на місцях.
Шмигаль розповів, що очікує вже на наступному засіданні уряду від Міністерства інфраструктури та Агентства з відновлення проєктів рішень, які дозволять пришвидшити відбудову.
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