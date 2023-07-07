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Політика
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Уряд виділив понад 16 млрд грн для відновлення й трансформації України

Уряд виділив понад 16 млрд грн для відновлення й трансформації України
Фото: Урядовий портал

Уряд України за останні декілька тижнів виділив регіонам 16 млрд 369 млн грн субвенції на проєкти відновлення та трансформації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це значна сума, яку спрямують на відбудову держави.

Скільки отримали регіони

  • Київська область – 4,5 млрд грн;
  • Харківська — 2,5 млрд грн;
  • Житомирська — 1,5 млрд грн;
  • Запорізька та Одеська області — по 1 млрд грн;
  • Сумська — 837 млн грн;
  • Миколаївська — 817 млн грн;
  • Полтавська — 797 млн грн;
  • Дніпропетровська — 663 млн грн;
  • Херсонська область — 563 млн грн.

В уряді провели нараду з керівниками ОВА, розглянули проблемні питання та з’ясували, як можна пришвидшити використання зазначених коштів на місцях.

Шмигаль розповів, що очікує вже на наступному засіданні уряду від Міністерства інфраструктури та Агентства з відновлення проєктів рішень, які дозволять пришвидшити відбудову.

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