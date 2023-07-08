Чому Україна не б’є ракетами по РФ: Подоляк назвав три причини

Україна дотримується норм міжнародного права, тому знищує російські війська тільки на окупованій території, хоча має технічні можливості, які дозволяють впливати на територію РФ.

Про це в інтерв’ю Meduza заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Україна принципово цього не робить. Це пов’язано з трьома основними проблемами. По-перше, ми дотримуємося суворої концепції оборонної війни і завдаємо ударів по окупаційному угрупованню на своїй території. Плюс на підтримку такої стратегії говорить дефіцит ресурсів, – зазначив.

Другою проблемою Подоляк назвав те, що демократичний світ до кінця не позбувся фундаментальних страхів перед РФ і не готовий прийняти, що вона теж може бути атакована.

– І по-третє, з військової точки зору це нічого нам не дає. А ось тактична поразка на окупованих територіях України веде до неминучого внутрішнього конфлікту еліт, – додав він.

Подоляк нагадав, як 8 тис. вагнерівців налякали російську еліту, і тепер кожен із більш-менш сильних гравців у РФ готує свої ПВК, які неминуче почнуть між собою воювати за перерозподіл впливу.

– Я не бачу сенсу в це втручатися. Це внутрішній процес, який призведе до дуже плачевних наслідків і для російської державності, і для представників еліти – багато хто з них навіть фізично не зможе пережити цей період смути XXI століття, – вважає радник глави ОП.

На його думку, ці “дикі події” відбудуться на території РФ після кількох суттєвих тактичних поразок російської армії на фронті, на що заточена зараз наступальна операція України.

Джерело : Медуза

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