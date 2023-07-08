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Чому Україна не б’є ракетами по РФ: Подоляк назвав три причини

Чому Україна не б’є ракетами по РФ: Подоляк назвав три причини
Фото: Depositphotos

Україна дотримується норм міжнародного права, тому знищує російські війська тільки на окупованій території, хоча має технічні можливості, які дозволяють впливати на територію РФ.

Про це в інтерв’ю Meduza заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Україна принципово цього не робить. Це пов’язано з трьома основними проблемами. По-перше, ми дотримуємося суворої концепції оборонної війни і завдаємо ударів по окупаційному угрупованню на своїй території. Плюс на підтримку такої стратегії говорить дефіцит ресурсів, – зазначив.

Другою проблемою Подоляк назвав те, що демократичний світ до кінця не позбувся фундаментальних страхів перед РФ і не готовий прийняти, що вона теж може бути атакована.

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– І по-третє, з військової точки зору це нічого нам не дає. А ось тактична поразка на окупованих територіях України веде до неминучого внутрішнього конфлікту еліт, – додав він.

Подоляк нагадав, як 8 тис. вагнерівців налякали російську еліту, і тепер кожен із більш-менш сильних гравців у РФ готує свої ПВК, які неминуче почнуть між собою воювати за перерозподіл впливу.

– Я не бачу сенсу в це втручатися. Це внутрішній процес, який призведе до дуже плачевних наслідків і для російської державності, і для представників еліти – багато хто з них навіть фізично не зможе пережити цей період смути XXI століття, – вважає радник глави ОП.

На його думку, ці “дикі події” відбудуться на території РФ після кількох суттєвих тактичних поразок російської армії на фронті, на що заточена зараз наступальна операція України.

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Чому Україна не б’є ракетами по РФ: Подоляк назвав три причини

Джерело: Медуза
Війна в Україні, Михайло Подоляк, ПВК Вагнера, Ракета, ракетний удар, Російська агресія, Росія-Україна
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