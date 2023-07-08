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Подоляк: Ця війна не розтягнеться на роки – ресурси не дозволять

Подоляк: Ця війна не розтягнеться на роки – ресурси не дозволять
Фото: Офіс президента

Війна України і Росії не може розтягнутися на роки, оскільки жодна зі сторін нині не має достатніх ресурсів.

– Ця війна не може затягнутися на роки – з огляду на ресурси сторін це неможливо, – заявив в інтерв’ю Meduza радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ресурсні можливості України зростають, оскільки вона отримує озброєння від партнерів і далі отримуватиме швидше, тому що підприємства військово-промислового комплексу працюють дедалі інтенсивніше.

– Паралельно з цим у Росії ресурси поступово скорочуються. Війна дуже дорого коштує. Практично все, що РФ мала, вона вже витратила на війну. Докуповувати десь ті чи інші витратні матеріали, щоб виробляти додаткові обсяги високоточної зброї, ракет – це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку, – пояснив Подоляк.

Саме тому, як зазначив він, Росія зацікавлена в заморожуванні конфлікту, що для України може означати “фінал існування держави”.

– Якщо Росія зачепиться за цей сценарій, вона зможе провести додаткову мілітаризацію і модернізацію своєї армії. Ми прекрасно розуміємо, до чого це може призвести. І вже точно після 500 днів війни ми не настільки дурні, щоб свідомо йти на це, – підсумував Подоляк.

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Джерело: Медуза
Війна в Україні, Михайло Подоляк, Офіс президента, Російська агресія
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