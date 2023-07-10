Потрібен інший підхід: Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів

В Україні планують змінювати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), які можуть перетворитися на сучасні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відповідні зміни анонсував міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі інформаційного телемарафону.

На його думку, потрібно принципово змінювати радянську спадщину, яка нині існує у військкоматах, та створювати максимальну цифровізацію.

– Нам потрібно змінювати підхід, скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву в разі повномасштабної війни. Це означає, що головним нашим капіталом є люди, з ними треба працювати, – додав Резніков.

На думку міністра, Міністерству оборони необхідно змінювати підхід та створювати професійну армію, наприклад, повністю перейти на контрактну армію.

Після скандалу з начальником Одеського військкомату Євгеном Борисовим в Україні розпочинаються перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Нещодавно стало відомо, що він міг брати хабарі за оформлення документів, які дають відстрочку від мобілізації.

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