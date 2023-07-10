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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва ударних безпілотників

Bayraktar TB2
Фото: Getty Images

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

– Завод почав будуватися фактично, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, хоча потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починають будувати, ми перейшли до реальних кроків, – сказав він.

Міністр розповів, що 8 липня в межах візиту президента України в Туреччину він підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.

– Йдеться про інші виробництва, про які поки що говорити не можна, – зазначив він.

Нагадаємо, у минулому році Україна і Туреччина домовилися про будівництво заводу на території нашої держави, придбали земельну ділянку для цього та розробили проєкт майбутнього заводу.

Це має не лише політичне, а й практичне значення. Так, під час виготовлення значної частини моделей Bayraktar у нашій державі використовуватимуться комплектовання українського виробництва.

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Безпілотники, Дрони, Завод, Україна-Туреччина
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