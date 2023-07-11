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Політика
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Андрія Мельника звільнили з посади заступника міністра закордонних справ

Андрія Мельника звільнили з посади заступника міністра закордонних справ
Фото: МЗС

Кабінет міністрів України звільнив Андрія Мельника з посади заступника міністра закордонних справ.

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні 11 липня. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що Мельника звільнено у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ із 18 листопада 2022 року.

У грудні 2014 року Мельник став послом України в Німеччині. На цій посаді він запам’ятався різкими висловлюваннями на адресу німецьких політиків.

На тлі скандалів у липні 2022 року Зеленський звільнив Мельника з посади посла у ФРН.

А ось 20 червня 2023 року на сайті президента було опубліковано указ про призначення Мельника послом України в Бразилії.

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Верховна Рада, звільнення, Кабінет міністрів, МЗС України
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