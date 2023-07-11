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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НАТО, зброя і програш РФ: Подоляк уточнив, про що Зеленський говоритиме з Байденом

НАТО, зброя і програш РФ: Подоляк уточнив, про що Зеленський говоритиме з Байденом
Фото: УНІАН

На полях саміту у Вільнюсі президенти США та України обговорять не лише членство в НАТО, заявив в ефірі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Окрім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Оскільки ми бачимо, що до контрнаступу чи наступальних операцій, які нам необхідні інструменти, тобто і авіаційний компонент, і далекобійні ракети. А третє питання – це програш РФ, – наголосив він.

За його словами, мається на увазі – як має виглядати Росія після поразки, чому це вигідно демократичному світу та чому не треба цього боятися.

– Окремі питання – це економічна підтримка України, не тільки щодо відновлення інфраструктури… Який каркас держави має існувати з урахуванням такої концепції як справедливість, тобто правоохоронна складова, судова система, антикорупційна діяльність тощо, – пояснив Подоляк.

Він зауважив, що у Вільнюсі Зеленський матиме двосторонню зустріч не лише з Байденом.

– Думаю, що там буде багато двосторонок. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але з безпекової точки зору ми не повідомляємо. Зустрівся президент – про це говоримо, а поки він не зустрівся – не повідомляємо, – підсумував радник голови Офісу президента

Раніше у Білому дому підтвердили, що президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Вільнюс, Володимир Зеленський, Джо Байден, Російська агресія, Саміт НАТО, США-Україна, Україна-НАТО
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