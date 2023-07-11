Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Літак президента України Володимира Зеленського приземлився в аеропорту Вільнюса, де сьогодні розпочався дводенний саміт НАТО.
Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
За даними ЗМІ, до Вільнюса також прибув міністр оборони Олексій Резніков.
Виступ Зеленського на саміті попередньо планується на 18:00.
На цей момент усі лідери країн-членів блоку прибули до Литви і вже розпочали закрите засідання.
Завтра, 12 липня, у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт Україна-НАТО, на ньому буде запропоновано план вступу до військового блоку.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк