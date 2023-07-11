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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Літак президента України Володимира Зеленського приземлився в аеропорту Вільнюса, де сьогодні розпочався дводенний саміт НАТО.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За даними ЗМІ, до Вільнюса також прибув міністр оборони Олексій Резніков.

Виступ Зеленського на саміті попередньо планується на 18:00.

На цей момент усі лідери країн-членів блоку прибули до Литви і вже розпочали закрите засідання.

Завтра, 12 липня, у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт Україна-НАТО, на ньому буде запропоновано план вступу до військового блоку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Вільнюс, Володимир Зеленський, Російська агресія, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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