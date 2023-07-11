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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗМІ дізналися формулювання рішення НАТО щодо запрошення України

ЗМІ дізналися формулювання рішення НАТО щодо запрошення України
Фото: Depositphotos

Союзники НАТО не запрошують Україну до переговорів про членство, проте обіцяють це зробити, коли дозволять та погодять умови.

Про це стало відомо агентству Інтерфакс-Україна, повідомили кілька джерел.

Формулювання звучатиме так: Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.

Джерела кажуть, що союзники погодилися виключити План дій щодо членства з умов для України. Це формулювання може бути записано так:

Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства.

Проте цілком можливо, що текст може бути змінено.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що інавгураційний саміт Україна — НАТО відбудеться 12 липня, на ньому запропонують план вступу України до НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна
Україна-НАТО
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