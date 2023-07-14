Насправді так не думає: Данілов пояснив слова Бена Воллеса про “невдячність” України

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зовсім не критикував керівництво України, коли говорив про нібито невдячність, а, найімовірніше, він обмовився через надлишок емоцій.

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв’ю The Guardian.

На його думку, не варто звертати особливої уваги на те, що сказав Воллес, адже кожен може сказати щось на емоціях, а потім пошкодувати про це. Олексій Данілов запевнив, що ті слова — не його реальна позиція.

У середу Воллес розкритикував Україну за те, що вона поводиться із західними союзниками “як з Amazon”, надаючи списки необхідної їй зброї, і що вона недостатньо вдячна за західну допомогу. Люди хочуть бачити хоч трохи вдячності, сказав тоді Воллес.

Так Бен Воллес відреагував на слова президента Володимира Зеленського з приводу того, що в НАТО не змогли узгодити конкретні терміни запрошення України.

Слова Воллеса викликали замішання в Києві. Велика Британія є затятим прихильником Києва, а британський уряд неодноразово заявляв про беззастережну підтримку України.

Секретар РНБО Данілов підкреслив, що Україна завжди була вдячна Заходу.

— Ми хотіли б більшого, але ми вдячні за те, що в нас уже є. Якби всі допомагали нам так, як допомагає Великобританія, ми б зараз мали зовсім іншу ситуацію, — сказав він, підкресливши особливу підтримку України з боку Великої Британії.

Завдяки Великій Британії та США ми змогли вистояти в найперший період війни, заявив Данілов.

Джерело : The Guardian

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