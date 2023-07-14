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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Просування ЗСУ, захист АЕС та північного кордону: Зеленський провів чергову Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 14 липня провів чергову Ставку верховного головнокомандувача, під час якої заслухав доповіді Залужного, Сирського та Тарнавського щодо ситуації на фронті та просування Сил оборони.

Окрім того, за словами глави держави, глава Міноборони Олексій Резніков доповів про нові оборонні пакети, а віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков – про покращення логістики постачання.

Зеленський повідомив, що обговорили також нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА, і ремонту техніки.

Серед інших тем – захист атомних станцій та північного кордону, результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань.

– З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загрози вторгнення з Білорусі –немає, – наголосив президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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