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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Президент відстоює інтереси держави: Данілов пояснив обурення Зеленського на саміті НАТО

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив роздратування президента України Володимира Зеленського перед самітом НАТО у Вільнюсі тим, що очільник держави відстоює наші інтереси.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю Radio NV.

Секретар РНБО наголосив, що то були висловлювання президента країни, на території якої йде велика війна.

– Президент представляє нашу країну і він відстоює інтереси насамперед нашої країни. Щодо ситуації, що комусь – подобається, комусь – не подобається. Ми перебуваємо у дуже складній ситуації сьогодні. У XXI столітті у центрі Європи відбувається війна понад 500 днів. Ми б точно розуміли, що з цим питанням треба якомога швидше закінчувати, щоб поставити крапку. Кожного дня гинуть люди, – заявив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, в нашій державі триває велика війна, нам дуже потрібна потужна військова допомога — і робити це треба швидко.

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Олексій Данілов нагадав, що, за офіційними даними, путінські війська за час війни вбили щонайменше 500 українських дітей. І саме про це треба говорити світу і знаходити відповіді на складні питання.

Саму війну в Україні Данілов називає історичним моментом.

– У нас врешті за 300 з гаком років з’являється можливість стати незалежною, великою країною, країною з великої літери, але для цього потрібно докладати максимум зусиль, – наголосив він.

Україні потрібна військова допомога, щоб поставити крапку у війні.

Раніше секретар РНБО зауважив, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зовсім не критикував керівництво України, коли говорив про невдячність, а, найімовірніше, обмовився через емоції.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Олексій Данілов
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