Про саміт НАТО, повернення командирів з Туреччини та перемогу: ключові тези з інтерв’ю Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак дав розгорнуте інтерв’ю, в якому розповів про підсумки саміту НАТО, умови для переговорів з РФ та повернення військових командирів із Туреччини.

У розмові з виданням LB.ua він також торкнувся тем антиросійських санкцій, повернення депортованих дітей, виборів та кадрових питань у команді Володимира Зеленського. Факти ICTV зібрали ключові тези з інтерв’ю керівника ОПУ.

Про саміт НАТО і умови вступу України

Андрій Єрмак назвав саміт НАТО у Вільнюсі успішним, попри те, що Україна не отримала запрошення приєднатися до військового блоку.

– Я вважаю, дуже багато чого ми привезли з Вільнюса. У першу чергу позитивне для нас остаточне комюніке, де з’явилося про запрошення (до НАТО, – Ред.) і прибрано ПДЧ (План дій щодо членства, – Ред.). Потім – ухвалення декларації про гарантії безпеки, – заявив він.

Керівник ОПУ запевнив: Київ розуміє, що доки триває війна, членство в НАТО неможливе.

Прокоментував Єрмак і відсутність у підсумковому комюніке саміту фрази про “безпекові умови” для вступу України в НАТО. У документі сказано, що це буде можливо, “коли погодяться союзники і будуть виконані умови”.

Водночас Київ наполягав, щоб була чітка вказівка, що вступ відбудеться, коли дозволять “умови безпеки”, тобто після війни.

– Процедура набуття членства (в НАТО, – Ред.) скоріша, ніж набуття членства в Євросоюзі. Проміжок часу між запрошенням і набуттям членства може бути дуже-дуже коротким. І саме тому, коли ми говорили про ці умови, для нас було важливо, щоб ми чітко, однаково розуміли, що це безпекові умови. Але партнери вважають, що весь зміст попередній є достатнім для того, щоб це зрозуміти. Якщо ви бачили пресконференції і виступи президента Байдена, інших лідерів, генерального секретаря НАТО, вони чітко говорять, про які умови йдеться. Це безпекові умови, – запевнив Єрмак.

Про гарантії безпеки і договори до кінця року

Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили спільну рамкову декларацію про гарантії безпеки для України. Як пояснив Єрмак, цей документ містить важливий пункт, що гарантії не є заміною членства в НАТО.

Керівник Офісу президента не виключає підписання двосторонніх або багатосторонніх угод з країнами-гарантами до кінця 2023 року та назвав це “дуже реальним сценарієм”. Далі документи ратифікують парламенти країн-підписантів.

– Ми одразу почнемо консультації з партнерами щодо вже текстів безпосередньо двосторонніх або багатосторонніх угод… Я не думаю, що треба дуже багато часу для того, щоб з’явилися перші драфти цих умов, – заявив Єрмак.

Він нагадав, що підписання двосторонніх і багатосторонніх угод буде реалізацією одного з пунктів української формули миру.

Про переговори з РФ

На Банковій наполягають, що переговори з країною-агресором можливі лише після виведення військ РФ з усіх територій України, включно з Кримом.

– Єдиний момент, коли можна говорити про якусь дипломатію з Росією – це коли російські війська вийдуть з території України. Крапка, – наголосив Єрмак.

Він запевнив, що партнери зацікавлені в якомога швидшій перемозі України у війні, тобто про якесь затягування не йдеться.

Про перемогу до нового саміту НАТО

Керівник Офісу президента прокоментував свою заяву, що Україна може перемогти у війні до наступного саміту НАТО, який відбудеться за рік у Вашингтоні.

– Коли мене спитали, які сподівання на Вашингтонський саміт, я сказав, що сподіваюся, що до цього ми вже отримаємо нашу довгоочікувану перемогу… Ми всі робимо все для того, щоб це сталося. Але це війна. І ніхто не може вам стовідсотково сказати, коли це станеться, – пояснив Єрмак.

Про “мирні ініціативи”

За словами глави ОПУ, Україна не потребує так званих посередників-“миротворців”, які схилятимуть Київ до переговорів з РФ. Єрмак згадав про так звані мирні ініціативи Китаю, Бразилії та Ватикану.

– Ми дуже чесні люди – говоримо про те, що нам не потрібні медіації (участь посередника у врегулюванні конфлікту, – Ред.), – розповів він.

Про підготовку саміту миру

За словами Єрмака, щотижня відбуваються зустрічі послів щодо організації саміту миру. Наступна зустріч планується на Чорнобильській АЕС.

Основою для обговорення є саме українська формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським.

– Щотижня ми додаємо ще п’ятьох-шістьох представників різних країн. Тримаємо баланс. Із Європи, Латинської Америки, Африки, з Азії… Перша зустріч була в Центрі захисту прав дітей… Друга зустріч була в Координаційному центрі з обміну полоненими, а наступна зустріч буде на Чорнобильській станції, – зазначив Єрмак.

Про повернення депортованих дітей

До цього процесу, за словами керівника ОПУ, залучені багато країн, зокрема Саудівська Аравія і Туреччина, а також Ватикан.

– Усі готові допомагати, усі працюють у цьому треці… Я думаю, що ми дуже скоро будемо отримувати більше позитивних новин, що наші діти повертаються у великій кількості, а не так, як сьогодні відбувається, – анонсував він.

Про повернення командирів з Туреччини

Андрій Єрмак підтвердив, що повернення до України п’ятьох командирів, які захищали Маріуполь та Азовсталь, стало наслідком домовленостей Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Додаткових умов для цього Анкара не висувала.

– Так домовилися два президенти. Ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося, – поінформував Єрмак.

Про обхід санкцій проти РФ

Київ передає партнерам всю інформацію про зафіксовані випадки обходу антиросійських санкцій. Йдеться, наприклад, про наявність західних деталей у багатьох видах зброї, які РФ застосовує проти України.

За словами Єрмака, “партнери дуже серйозно до цього ставляться” і проведуть “внутрішню роботу”.

– Робота з партнерами сьогодні на такому рівні, що люди, які працюють з української сторони, всі ми маємо персональні контакти людей, які відповідають у США, Європі (за санкції, – Ред.), – уточнив він.

Про використання заморожених активів Центробанку РФ

Як пояснив керівник ОПУ, процес залучення російських активів для відбудови України непростий. Робота з країнами-союзницями триває.

Першим кроком стало замороження активів РФ.

– Ми працюємо з партнерами над механізмами, які дадуть нам можливість використовувати їх під час реконструкції, відновлення України. Не можу сказати, що це питання однозначно розв’язане. Усі з розумінням ставляться, ніхто не говорить “ні”, ніхто не говорить, що це неможливо, але в кожному разі треба працювати, – повідомив він.

Про “звільнення” міністра оборони Резнікова

Андрій Єрмак спростував чергові чутки про начебто “звільнення” Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

– Не відповідає дійсності. Я про це не чув і не знаю такої інформації… Я думаю, що хтось продовжує запускати цю інформацію, – додав він.

Про Валерія Залужного

Під час інтерв’ю журналіст зазначила, що зараз у суспільстві обговорюють перспективи неіснуючої умовної “партії Залужного”. Керівника ОПУ запитали, чи немає в представників влади “ревнощів” щодо цього.

У відповідь Єрмак заявив, що Залужний “є людиною команди президента Зеленського”.

– Це така, на жаль, ще наявна хвороба, коли хтось, хто дуже переживає за своє політичне майбутнє, за свої статки, не може пережити, що в країні нарешті є єдність, є команда і головою цієї команди є президент України, якого вибрали українці. Сьогодні в цій команді є військові, є уряд, є люди з парламенту… Я думаю, що у Валерія Федоровича набагато більше завдань. І сьогодні те, чим він займається, точно не дає можливості думати про те, що там хтось вигадує, – переконаний він.

Про вибори після війни та голосування в Дії

Єрмак нагадав, що парламентські та президентські вибори неможливі, доки в Україні триває воєнний стан. Це передбачено Конституцією України.

Він запевнив, що вибори відбудуться, “як тільки така можливість з’явиться”.

Коментуючи можливість голосування онлайн – через застосунок Дія, глава ОПУ повідомив, що таку практику вже використовують країни світу. Однак для такого кроку потрібна підтримка українців.

– Мені здається, багато країн, які є дуже передовими, показали, що це (голосування онлайн, – Ред.) можливо. Але, дійсно, потрібно, щоб сьогодні люди це підтримали, – пояснив він.

Про бачення перемоги

Єрмак зауважив, що перемога України у війні має передбачати повернення всіх територій та людей, а також “юридичне закріплення нашої перемоги”, яке б гарантувало неможливість повторення агресії.

Він додав, що українці зараз творять “історію великої нації, яка нарешті повинна отримати все те, на що заслуговує”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.