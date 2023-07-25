Блокування експорту зерна із України до ЄС на руку лише Путіну – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає неприйнятними наміри Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії продовжити обмеження на ввезення українського зерна після 15 вересня.
– Це неприйнятно. Вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів, – заявив він в інтерв’ю France24.
За його словами, однією з причин, чому Росія руйнує українську зернову інфраструктуру, є бажання агресора спровокувати додаткову напруженість між Україною та її сусідами.
– Ми не повинні грати в ігри Путіна, – наголосив дипломат.
Єврокомісія 2 травня обмежила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до п’яти країн ЄС, ці обмеження продовжили 5 червня до 15 вересня.
Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна.
Зокрема прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Єврокомісії.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик