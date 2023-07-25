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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Блокування експорту зерна із України до ЄС на руку лише Путіну – Кулеба

зерно
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає неприйнятними наміри Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії продовжити обмеження на ввезення українського зерна після 15 вересня.

– Це неприйнятно. Вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів, – заявив він в інтерв’ю France24.

За його словами, однією з причин, чому Росія руйнує українську зернову інфраструктуру, є бажання агресора спровокувати додаткову напруженість між Україною та її сусідами.

– Ми не повинні грати в ігри Путіна, – наголосив дипломат.

Єврокомісія 2 травня обмежила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до п’яти країн ЄС, ці обмеження продовжили 5 червня до 15 вересня.

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Зокрема прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Єврокомісії.

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Джерело: France24
Єврокомісія, Імпорт, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Експорт, Зерно, Російська агресія, Україна-ЄС
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