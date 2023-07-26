Проєкт постанови про позбавлення Арістова мандата вже в Раді
Голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує парламенту достроково припинити повноваження народного депутата від Слуги народу Юрія Арістова.
Відповідний проєкт постанови №9530 зареєстровано 26 липня.
Позбавити Арістова мандата пропонується у зв’язку з його особистою заявою, яку спікер парламенту Руслан Стефанчук отримана напередодні.
Сьогодні СБУ та ДБР провели обшуки у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Юрія Арістова через його відпочинок на Мальдівах під час війни.
Вдома у нардепа виявили закордонний паспорт, у якому є відмітки про виїзд на Мальдіви.
Учора голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював виключення Арістова у зв’язку з розслідуванням журналістів Слідство.Інфо про те, що нардеп у середині липня був на островах в Індійському океані.
Фото: Facebook Юрія Арістова
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська