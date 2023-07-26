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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Проєкт постанови про позбавлення Арістова мандата вже в Раді

Юрій Арістов

Голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує парламенту достроково припинити повноваження народного депутата від Слуги народу Юрія Арістова.

Відповідний проєкт постанови №9530 зареєстровано 26 липня.

Позбавити Арістова мандата пропонується у зв’язку з його особистою заявою, яку спікер парламенту Руслан Стефанчук отримана напередодні.

Сьогодні СБУ та ДБР провели обшуки у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Юрія Арістова через його відпочинок на Мальдівах під час війни.

Вдома у нардепа виявили закордонний паспорт, у якому є відмітки про виїзд на Мальдіви.

Учора голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював виключення Арістова у зв’язку з розслідуванням журналістів Слідство.Інфо про те, що нардеп у середині липня був на островах в Індійському океані.

Фото: Facebook Юрія Арістова

Верховна Рада IX скликання, Воєнний стан, Народний депутат, Слуга народу
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