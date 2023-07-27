В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти до Ради
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які стосуються затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації на території України.
Відповідні законопроєкти №9532 та №9533 опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради України.
Наразі на онлайн-ресурсі не оприлюднено текстів законопроєктів, тому незрозуміло, на який саме термін планують продовжувати воєнний стан і мобілізацію в Україні.
Раніше воєнний стан і мобілізацію продовжували на 90 днів. Наразі дію законопроєктів можуть продовжити до листопада 2023 року.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська