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Політика
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти до Ради

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які стосуються затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації на території України.

Відповідні законопроєкти №9532 та №9533 опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради України.

В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти до Ради

Наразі на онлайн-ресурсі не оприлюднено текстів законопроєктів, тому незрозуміло, на який саме термін планують продовжувати воєнний стан і мобілізацію в Україні.

Раніше воєнний стан і мобілізацію продовжували на 90 днів. Наразі дію законопроєктів можуть продовжити до листопада 2023 року.

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В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти до Ради

Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан, Володимир Зеленський, Законопроект, мобілізація, Офіс президента
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