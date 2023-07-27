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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Віцепрем’єр Кубраков на Раді Україна-НАТО: обговорюємо шляхи протидії перешкоджанню вільному судноплавству в Чорному морі

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Віцепрем’єр, міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков відкрив у середу засідання Ради Україна-НАТО, ініційоване 22 липня президентом України Володимиром Зеленським під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Кубраков написав на своїй сторінці у Facebook.

– Відкрив історичне засідання Ради Україна-НАТО, – написав Кубраков.

За його словами, учасники засідання обговорили перешкоджання Росією вільного судноплавства в Чорному морі.

Кубраков додав, що мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу.

Він також відзначив, що учасники зустрічі спільно засудили вихід Росії із Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України.

– Тільки за останні 9 днів в результаті атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим РФ фактично блокує рух суден у напрямку морських портів України, – зазначив віцепрем’єр.

Кубраков додав, що ми маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не лише до втрат української економіки, а й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах, як Африка та Азія.

– Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству. Вдячний союзникам з Альянсу за рішення посилити свою розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Розраховуємо, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію і створить умови для відновлення нормальної роботи українських портів, – підсумував Кубраков.

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