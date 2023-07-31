Розглянуть на засіданні: до Ради надійшла заява від Холодова про складання повноважень нардепа

До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Андрія Холодова про складання повноважень нардепа.

Про це повідомив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Глава партії Слуга народу Олена Шуляк підписала розпорядження про виключення Андрія Холодова з партії.

– Партія Слуга народу не раз демонструвала, що нам не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати наші принципи та цінності. Ми зайняли лідерську позицію в питанні очищення команди від людей, які себе дискредитували. Ця робота ведеться на центральному і місцевому рівнях: ми виключаємо з партії тих, хто знівелював інтереси держави, ми позбавляємо таких осіб посад в осередках, – зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що люди, які не в змозі захищати інтереси держави та її громадян, не повинні просто чекати на покарання. На її думку, такі посадовці повинні самостійно складати повноваження вже зараз.

Нещодавно журналісти-розслідувачі проєкту Схеми (Радіо Свобода) дізналися, що народний депутат від партії Слуга народу Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався.

Близько шести місяців він не відвідував засідання Верховної Ради та не голосував. За даними журналістів, нардеп перебував з родиною за кордоном. Зазначається, що він був на Кіпрі, де має родинний маєток.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про наслідки для українських високопосадовців, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон. На його думку, їх потрібно позбавляти посад – це справедливо.

Журналістам стало відомо, що Холодов за кордоном розбудовував сімейний бізнес, оскільки його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Фото: Андрій Холодов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.