Спочатку власне виробництво, потім імпорт: Камишін наголосив на оборонному націоналізмі

Україна, в першу чергу, повинна виробляти та купляти озброєння власного виробництва, а лише потім щось імпортувати.

На цьому наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у своєму виступі на конференції iForum 2023, яка проходить у Києві.

Очільник міністерства зауважив, що стоїть на позиції економічного націоналізму.

За його словами, саме Україна має виробляти достатньо озброєння і військової техніки для того, щоб забезпечити свою безпеку.

Держава в особі Міністерства оборони, в особі Держспецзв’язку починає все більше контактувати саме українське виробництво, заявив Олександр Камишін.

Він нагадав, що цього року український уряд виділив 1 млрд доларів на закупівлю дронів.

— І зараз ми працюємо з Міноборони над тим, щоб все що виробляється в Україні, могло і було законтрактовано найперше, лише потім імпорт, — заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Фото: АрміяІнформ/Міноборони

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