Спочатку власне виробництво, потім імпорт: Камишін наголосив на оборонному націоналізмі
Україна, в першу чергу, повинна виробляти та купляти озброєння власного виробництва, а лише потім щось імпортувати.
На цьому наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у своєму виступі на конференції iForum 2023, яка проходить у Києві.
Очільник міністерства зауважив, що стоїть на позиції економічного націоналізму.
За його словами, саме Україна має виробляти достатньо озброєння і військової техніки для того, щоб забезпечити свою безпеку.
Держава в особі Міністерства оборони, в особі Держспецзв’язку починає все більше контактувати саме українське виробництво, заявив Олександр Камишін.
Він нагадав, що цього року український уряд виділив 1 млрд доларів на закупівлю дронів.
— І зараз ми працюємо з Міноборони над тим, щоб все що виробляється в Україні, могло і було законтрактовано найперше, лише потім імпорт, — заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
Фото: АрміяІнформ/Міноборони
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський