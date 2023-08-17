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Політика
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Озвучила майже очевидні речі: Верещук здивувала реакція на її заяву про терміни закінчення війни

Озвучила майже очевидні речі: Верещук здивувала реакція на її заяву про терміни закінчення війни
Фото: Офіс президента

Довготривала російсько-українська війна, яка навряд чи закінчиться до весни 2024 року, є очевидністю, про яку не завжди хочуть казати публічно.

Так відреагувала віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на коментарі, які пролунали щодо її допису про те, що війна буде тривалою.

– З подивом побачила, що мій вчорашній пост неприємно зачепив певну (невелику) частину політичної та медійної спільноти. Мені здавалось, що я просто озвучила майже очевидні речі, які багато хто усвідомлює, але не завжди хоче казати собі або іншим, – написала вона.

Верещук припустила, що “певні політики та політики-журналісти” сприйняли її слова як “зазіхання на їхній моральний та інтелектуальний авторитет, бо вони вважають, що казати такі речі є лише їхньою прерогативою”.

Водночас вона визнає, що ніхто з її опонентів не заперечує “правильність” її слів.

– Їх, напевно, зачепило те, що правильні слова вони почули від представника президентської команди. А це їх дратує (попри те, що багато хто з них живе вже у вчорашньому або позавчорашньому дні), – написала міністерка.

Разом із тим очільниця Мінреінтеграції вважає, що тих, хто критикує слова про довготривалу війну, “дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони”.

– Щоб заспокоїти тих, кого зачепив або стурбував мій вчорашній пост: 1. Вчора я написала те, що думала. Не хотіла зазіхнути на чийсь моральний та інтелектуальний авторитет. Вибачте, якщо зачепила чиєсь велике его. 2. Про мій перехід в Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є, – написала вона.

Нагадаємо, вчора, 15 серпня, Ірина Верещук написала допис, в якому заявила, що шлях України до перемоги у російсько-українській війні буде тривалим і складним. Вона також заявила, що війна не закінчиться ані цього року, ані до весни наступного.

Заява високопосадовиці викликала резонанс та обговорення в соціальних мережах, оскільки це чи не перший випадок, коли з таким прогнозом щодо термінів війни виступила посадова особа рангу віцепрем’єра.

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Ірина Верещук, Війна в Україні, Російська агресія
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