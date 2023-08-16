У Верховній Раді з’явився новий депутат замість Холодова
Микола Тарарін замінить у Верховній Раді Андрія Холодова, ставши новим депутатом від Слуги народу.
Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.
До Комісії надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження нардепа Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під №147, обраним нардепом на виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
За даними ЗМІ, Тарарін був адвокатом фірми Гелон, яка представляла інтереси студії 95 квартал. Людина з таким іменем також є в реєстрі адвокатів.
9 серпня український парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова. Раніше до ВР надійшла заява від Холодова про складання повноважень нардепа.
У розслідуванні журналістів проєкту Схеми повідомляється, що Холодов виїхав за кордон пів року тому і зараз продовжує там перебувати. Зазначалося, що Холодов був на Кіпрі разом із сім’єю, де має родинний маєток.
Фото: Advokat Post
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