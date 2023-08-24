Україна має вимагати, щоб ЄС приготувався до її інтеграції – президент Португалії

На шляху до повноправного членства України в ЄС кроки мають робити обидві сторони, вважає президент Португалії Марселу Ребелу де Соза, який вперше перебуває з візитом у Києві.

– ЄС вимагає кроки від України, які вона і робить. А Україна має вимагати, щоб Європейський Союз приготувався до інтеграції України, – заявив він на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Говорячи про відносини португальців з мігрантами з України, він назвав їх прикладом братерства.

– Я просто зараз хочу подякувати тут українській спільноті за те, що вона зробила для Португалії, – наголосив Ребелу де Соза.

За його словами, в Україні зараз триває глобальна війна, яка зачіпає всі країни світу, і саме тут вирішується доля світу.

Він запевнив, що Португалія лише посилюватиме співпрацю з Україною в економічній та соціальній сферах.

– Мушу сказати, що цей візит перевершив усі мої очікування. Ми з гордістю можемо говорити про братерські відносини між португальським та українським народами, – підсумував він.

Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерів на американських винищувачах F-16.

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