Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна має вимагати, щоб ЄС приготувався до її інтеграції – президент Португалії

Марселу Ребелу де Соза
Фото: Офіс президента

На шляху до повноправного членства України в ЄС кроки мають робити обидві сторони, вважає президент Португалії Марселу Ребелу де Соза, який вперше перебуває з візитом у Києві.

– ЄС вимагає кроки від України, які вона і робить. А Україна має вимагати, щоб Європейський Союз приготувався до інтеграції України, – заявив він на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Говорячи про відносини португальців з мігрантами з України, він назвав їх прикладом братерства.

– Я просто зараз хочу подякувати тут українській спільноті за те, що вона зробила для Португалії, – наголосив Ребелу де Соза.

За його словами, в Україні зараз триває глобальна війна, яка зачіпає всі країни світу, і саме тут вирішується доля світу.

Він запевнив, що Португалія лише посилюватиме співпрацю з Україною в економічній та соціальній сферах.

– Мушу сказати, що цей візит перевершив усі мої очікування. Ми з гордістю можемо говорити про братерські відносини між португальським та українським народами, – підсумував він.

Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерів на американських винищувачах F-16.

Читайте також
Євросоюз готується до початку переговорів про вступ України в ЄС – Мішель
Шарль Мішель

Війна в Україні, Португалія, Російська агресія, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Літак Пригожина збили. Експерт спрогнозував, що відбуватиметься в РФ далі
Євген Пригожин
Соціолог пояснив, чому українцям треба готуватися до соціальних конфліктів у майбутньому
українці
Байден у День Незалежності анонсував санкції за депортацію українських дітей до РФ
Джо Байден
Україна залишатиметься фронтиром двох світів – історик Плохій
історик Сергій Плохій
Україна до цього не причетна: Зеленський про аварію літака Пригожина
Зеленський
Ігри
Відео
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

Олег Корнієнко
Підготовка до опалювального сезону 2024: Нафтогаз оновив газорозподільні мережі
Україна має вимагати, щоб ЄС приготувався до її інтеграції – президент Португалії
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт
Україна має вимагати, щоб ЄС приготувався до її інтеграції – президент Португалії
З ПТРК Milan за 2 км: бригада швидкого реагування Рубіж показала, як відбиває ворожу навалу
Україна має вимагати, щоб ЄС приготувався до її інтеграції – президент Португалії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Україна має вимагати, щоб ЄС приготувався до її інтеграції – президент Португалії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь