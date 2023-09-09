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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До України вперше від початку повномасштабної війни прибув глава МЗС Японії

До України вперше від початку повномасштабної війни прибув глава МЗС Японії

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приїхав до України з неоголошеним візитом.

Відео прибуття міністра на вокзал оприлюднило посольство Японії в Україні.

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Раніше японське видання Kyodo повідомило, що міністр закордонних справ Есімаса Хаяші прибув в Україну, щоб висловити підтримку нашій країні в боротьбі з російським вторгненням.

Хаяші проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і розповість йому про плани Японії провести на початку наступного року конференцію зі сприяння економічному відновленню України.

Глава МЗС Японії став останнім міністром закордонних справ країн Великої сімки, який прибув в Україну з моменту початку Москвою війни в лютому 2022 року.

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Фуміо Кісіда

Фото: скриншот із відео

МЗС, Японія
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