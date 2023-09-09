До України вперше від початку повномасштабної війни прибув глава МЗС Японії
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приїхав до України з неоголошеним візитом.
Відео прибуття міністра на вокзал оприлюднило посольство Японії в Україні.
Раніше японське видання Kyodo повідомило, що міністр закордонних справ Есімаса Хаяші прибув в Україну, щоб висловити підтримку нашій країні в боротьбі з російським вторгненням.
Хаяші проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і розповість йому про плани Японії провести на початку наступного року конференцію зі сприяння економічному відновленню України.
Глава МЗС Японії став останнім міністром закордонних справ країн Великої сімки, який прибув в Україну з моменту початку Москвою війни в лютому 2022 року.
Фото: скриншот із відео
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