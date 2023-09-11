Донецьку ОВА може очолити Ігор Мороз – ЗМІ
Новим очільником Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) може стати Ігор Мороз. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови ОВА.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела в Донецькій обласній військовій адміністрації.
5 вересня президент звільнив голову ОВА Павла Кириленка, який був на цій посаді понад чотири роки. 6 вересня Верховна Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету.
Ігор Мороз родом із Краматорська. Йому 53 роки. З вересня 2019 року він перший заступник голови Донецької облдержадміністрації. Військовий за освітою, служив у лавах Збройних сил СРСР (1987-1992 роки). З 1992 по 1999 роки працював в органах податкової служби Краматорська.
З 2001 року був заступником директора з комерційних питань на Артемівському дослідному машинобудівному заводі, далі був фінансовим директором краматорського МІНЕТЕК (машинобудівного підприємства).
Фото: Донецька ОВА
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