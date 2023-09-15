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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Угорщина вважає, що це Європа глобалізувала війну: МЗС України просить Брюссель відреагувати

Угорщина вважає, що це Європа глобалізувала війну: МЗС України просить Брюссель відреагувати
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України закликає офіційний Брюссель попросити пояснення від Угорщини щодо висловів угорського очільника МЗС Петера Сійярто, який заявив, що саме Європа глобалізувала війну в Україні.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, днями Петер Сійярто відвідав Гонконг, де заявив, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні і причиною тому є те, що Європа не замкнула чи не ізолювала цей конфлікт, а глобалізувала його у світі.

У МЗС вкотре дивуються позиції Угорщини, що це Європа начебто роздмухала конфлікт, а не Росія підступно напала на Україну.

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– На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже йдеться не лише про Україну, а й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

МЗС України також опублікувало відеоролик зі словами Петера Сійярто:

Наші партнери в Африці та Азії постійно запитують, коли ж нарешті настане мир у Європі? Коли Європейський Союз нарешті діятиме заради миру?

Річ у тім, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні, я говорю, як я думаю. Але весь світ страждає, тому що Європа не замкнула чи не ізолювала цей конфлікт, а глобалізувала його у світі.

За словами Петера Сійярто, начебто європейські та трансатлантичні політики, засоби масової інформації хочуть створити зовсім іншу картинку. Він заявив, що Угорщина підтримує негайне припинення вогню і початок мирних переговорів та підписання угоди про мир.

Очільник МЗС Угорщини дуже сподівається, що позиція його країни переможе і стане загальноєвропейською позицією.

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