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Політика
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Котенка звільнено з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти

Олег Котенко

Олега Котенка 19 вересня звільнено з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про відповідне рішення Кабміну повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Близько тижня тому сам Котенко повідомив, що на засіданні Кабміну внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

– Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ, – уточнив він.

Тоді він також сказав, що подасть заяву про відставку після відрядження на звільнені території Донецької області. Поки ж триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.

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Кабмін

Фото: Олег Котенко

Війна в Україні, звільнення, Кабмін, уряд
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

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