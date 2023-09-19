Котенка звільнено з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти

Олега Котенка 19 вересня звільнено з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про відповідне рішення Кабміну повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Близько тижня тому сам Котенко повідомив, що на засіданні Кабміну внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

– Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ, – уточнив він.

Тоді він також сказав, що подасть заяву про відставку після відрядження на звільнені території Донецької області. Поки ж триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.

Фото: Олег Котенко

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