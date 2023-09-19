Котенка звільнено з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти
Олега Котенка 19 вересня звільнено з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Про відповідне рішення Кабміну повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Близько тижня тому сам Котенко повідомив, що на засіданні Кабміну внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
– Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ, – уточнив він.
Тоді він також сказав, що подасть заяву про відставку після відрядження на звільнені території Донецької області. Поки ж триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.
Фото: Олег Котенко
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