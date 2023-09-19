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Політика
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Шмигаль розповів про три антикорупційні рішення, ухвалені сьогодні

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд під час засідання ухвалив низку важливих антикорупційних рішень.

Про це він написав у Telegram.

Зокрема, сьогодні:

Зараз дивляться
  • Схвалено законопроєкт про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.
  • Схвалено законопроєкт, що приводить українське законодавство до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна також веде діалог із FATF щодо включення Росії до “чорного списку” Групи за фінансування тероризму.
  • Затверджено методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Цим рішенням уряд продовжує імплементацію стандартів FATF, виконує умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС і зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі.

Також прем’єр оцінив у понад 16 млрд грн антикорупційний та економічний ефект цифровізації за минулі два роки.

– Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліка. За два роки її антикорупційний та економічний ефект становить понад 16 млрд грн, – зазначив він.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

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Верховна Рада, Денис Шмигаль, Корупція
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