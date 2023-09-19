Шмигаль розповів про три антикорупційні рішення, ухвалені сьогодні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд під час засідання ухвалив низку важливих антикорупційних рішень.

Про це він написав у Telegram.

Зокрема, сьогодні:

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Схвалено законопроєкт про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Схвалено законопроєкт, що приводить українське законодавство до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна також веде діалог із FATF щодо включення Росії до “чорного списку” Групи за фінансування тероризму.

Затверджено методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Цим рішенням уряд продовжує імплементацію стандартів FATF, виконує умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС і зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі.

Також прем’єр оцінив у понад 16 млрд грн антикорупційний та економічний ефект цифровізації за минулі два роки.

– Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліка. За два роки її антикорупційний та економічний ефект становить понад 16 млрд грн, – зазначив він.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

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