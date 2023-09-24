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Політика
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Стефанчук розповів, кого з нардепів позбавлено зарплати через неявку на засідання Ради

Стефанчук розповів, кого з нардепів позбавлено зарплати через неявку на засідання Ради

Шість депутатів Верховної Ради України не отримують заробітні плати, через те, що не з’являються на роботі.

Про це в інтерв’ю Радіо Свободі розповів спікер ВРУ Руслан Стефанчук.

Глава парламенту каже, що сьогодні через прогули зарплатню не отримають:

Зараз дивляться
  • Анжеліка Лабунська (фракція Батьківщина);
  • Ігор Палиця (депутатська група За Майбутнє);
  • Степан Івахів (депутатська група За Майбутнє);
  • Федір Христенко (заборонена партія ОПЗЖ);
  • Сергій Шахов (депутатська група Довіра).

Разом з тим, каже Стефанчук, апарат голови ВРУ надсилає листи нардепам, що ухиляються від роботи, з вимогою з’являтися на засідання.

– Ви повинні зрозуміти теж одну річ: якщо я від початку війни казав, що понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. На сьогодні ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження, – додав він.

Крім того, каже Стефанчук, деякі нардепи можуть приходити до будівлі парламенту, але не реєструватись на роботі.

Раніше глава ВРУ казав, що сьогодні серед депутатів немає достатньої кількості голосів, щоб заборонити в Україні УПЦ МП.

Фото: Руслан Стефанчук

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Верховна Рада, нардеп, Руслан Стефанчук
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