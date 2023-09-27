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Політика
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником

Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський призначив українського футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

Відповідний указ президента №589/2023 від 26 вересня був оприлюднений на сайті глави держави.

– Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом), – йдеться в тексті документа.

Більше деталей на сайті президента не наводиться.

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Довідково. Андрій Шевченко — український футболіст, 1976 р.н. Професійна кар’єра спортсмена тривала з 1994 по 2012 роки. За цей час Шевченко грав за київське Динамо, італійський Мілан та лондонський Челсі.

У період з 2016 по 2021 роки був головним тренером національної збірної України з футболу. Є заслуженим майстром спорту України та має звання Героя України.

У травні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Шевченко став першим амбасадором фандрейзингової платформи United24. В рамках співпраці з Офісом президента ним були ініційовані благодійні матчі на підтримку України, як-от Game4Ukraine, до яких долучився інший відомий український футболіст Олександр Зінченко.

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Джерело: Офіс президента
Андрій Шевченко, Володимир Зеленський, Офіс президента
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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