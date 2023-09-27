Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником

Президент Володимир Зеленський призначив українського футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

Відповідний указ президента №589/2023 від 26 вересня був оприлюднений на сайті глави держави.

– Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом), – йдеться в тексті документа.

Більше деталей на сайті президента не наводиться.

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Довідково. Андрій Шевченко — український футболіст, 1976 р.н. Професійна кар’єра спортсмена тривала з 1994 по 2012 роки. За цей час Шевченко грав за київське Динамо, італійський Мілан та лондонський Челсі.

У період з 2016 по 2021 роки був головним тренером національної збірної України з футболу. Є заслуженим майстром спорту України та має звання Героя України.

У травні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Шевченко став першим амбасадором фандрейзингової платформи United24. В рамках співпраці з Офісом президента ним були ініційовані благодійні матчі на підтримку України, як-от Game4Ukraine, до яких долучився інший відомий український футболіст Олександр Зінченко.

Джерело : Офіс президента

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