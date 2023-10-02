Це воєнний злочин: глава МЗС Румунії засудила удари РФ по портах України

Очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску назвала регулярні повітряні удари Росії по портах на півдні України воєнними злочинами.

– Російські атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини… Те, що робить РФ поруч із нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, зокрема на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі, – заявила вона на брифінгу у Києві перед зустріччю глав МЗС країн ЄС.

Вона зауважила, що від цих атак частково страждає й сама Румунія, адже деякі порти розташовані біля її кордонів на іншому березі Дунаю, тож там уже не раз знаходили уламки дронів.

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Одобеску запевнила, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових, планується збільшити перевезення агропродукції з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року.

– Переконана, що результатом сьогоднішніх обговорень стане дуже сильний сигнал підтримки для України та її народу, – підсумувала вона.

Уночі 2 жовтня російські окупанти атакували Україну сімома ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили чотири безпілотники.

Джерело: Європейська правда

Фото: МЗС Румунії

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