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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Це воєнний злочин: глава МЗС Румунії засудила удари РФ по портах України

глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску

Очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску назвала регулярні повітряні удари Росії по портах на півдні України воєнними злочинами.

– Російські атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини… Те, що робить РФ поруч із нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, зокрема на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі, – заявила вона на брифінгу у Києві перед зустріччю глав МЗС країн ЄС.

Вона зауважила, що від цих атак частково страждає й сама Румунія, адже деякі порти розташовані біля її кордонів на іншому березі Дунаю, тож  там уже не раз знаходили уламки дронів.

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Одобеску запевнила, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових, планується збільшити перевезення агропродукції з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року.

– Переконана, що результатом сьогоднішніх обговорень стане дуже сильний сигнал підтримки для України та її народу, – підсумувала вона.

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Джерело: Європейська правда

Фото: МЗС Румунії

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