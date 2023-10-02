Польщі не було на Форумі оборонних індустрій, хоча її запрошували – посол

Польща однією з перших отримала запрошення на Форум оборонних індустрій, який відбувся у Києві 30 вересня, проте не брала в ньому участі.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв’ю TVN24, відповідаючи на питання про те, чому її представників не було у Києві на зустрічі з Володимиром Зеленським.

– Це запитання до польської сторони, оскільки Польща однією з перших отримала запрошення на подію… Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує, приймати його чи ні, виходячи зі своїх інтересів, – зауважив дипломат.

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За його словами, Київ з повагою ставиться до таких рішень, “проте це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польща не була присутня”.

Водночас в уряді Польщі кажуть, що їхній найбільший державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримав запрошення на Форум оборонних індустрій.

З такою заявою виступив міністр держактивів Польщі Яцек Сасін в ефірі Radio ZET.

У Києві 30 вересня відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій, на якому були представлені 252 провідні оборонні компанії з понад 30 країн світ. Це виробники танків, дронів, артилерії, боєприпасів, розробники новітнього програмного забезпечення та унікальних технологій.

Під час заходу президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого приєдналися вже 38 компаній із 19 країн.

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